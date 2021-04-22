Сегодня в Азербайджане прошли выпускные экзамены

22 апреля в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) были проведены выпускные экзамены на базе полного (11-летнего) образования.

Как сообщили АПА в ГЭЦ, они были организованы в 10 городах и районах.

Для проведения экзаменов был выделен 41 экзаменационный корпус и 696 залов. 8790 учеников сдали выпускные экзамены

С 23 апреля в Минобразования начнется обработка протоколов экзаменов и листов с ответами. Результаты будут объявлены в течение 3 недель, так как проверка открытых заданий, используемых на экзаменах, занимает много времени.