Сегодня пройдут вступительные экзамены в магистратуру

Сегодня Государственный экзаменационный центр проведет вступительные экзамены в магистратуру высших учебных заведений и Национальной академии наук Азербайджана.

Вступительные экзамены на уровне магистратуры пройдут в 7 городах и районах республики – Баку, Сумгайыте, Абшероне, Нахчыване, Гяндже, Мингячевире и Лянкяране, в общей сложности в 81 здании.

Чтобы войти на экзамен, бакалавры должны иметь при себе следующие документы:

— оригинал документа, удостоверяющего личность;

— Пропуск на экзамен;

— «Декларация о состоянии здоровья участника экзамена» (Бакалавр должен распечатать декларацию с веб-сайта ГЭЦ вместе с пропуском на экзамен, и подписать. Декларацию следует передать экзаменатору).

Лица, в документах которых обнаружены несоответствия, или у которых нет одного из этих документов, не будут допущены к экзамену.

| 2021-02-28T09:16:58+04:00 28 февраля 2021, 09:50|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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