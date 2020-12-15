Сегодня парламент Азербайджана рассмотрит 13 вопросов

Сегодня будет проведено очередное пленарное заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.
В повестку заседания вошли следующие вопросы:
1. Законопроект о переименовании села Сагиян Шамахинского района в село Гюнешли.
2. Законопроект о внесении изменений в «Список муниципалитетов Азербайджана», приложенный к закону Азербайджана «О территориях и землях муниципалитетов».
3. Законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджана (второе чтение).
4. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана «О полном страховании вкладов» (второе чтение).
5. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана «О страховании вкладов» (второе чтение).
6. Законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджана (второе чтение).
7. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана «Об образовании» (второе чтение).
8. Законопроект о внесении изменений в законы Азербайджана «О физической культуре и спорте», «О профессиональном образовании» и «Об общем образовании» (второе чтение).
9. Законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс Азербайджана (второе чтение).
10. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджана (второе чтение).
11. Законопроект о внесении изменений в утвержденный законом Азербайджана № 74-İQ от 17 мая 1996 года «Внутренний устав Милли Меджлиса Азербайджана» (второе чтение).
12. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана «О комитетах Милли Меджлиса Азербайджана» (второе чтение).
13. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана «О бухгалтерском учете» (первое чтение).