Сегодня парламент Азербайджана рассмотрит 13 вопросов

Сегодня будет проведено очередное пленарное заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

В повестку заседания вошли следующие вопросы:

1. Законопроект о переименовании села Сагиян Шамахинского района в село Гюнешли.

2. Законопроект о внесении изменений в «Список муниципалитетов Азербайджана», приложенный к закону Азербайджана «О территориях и землях муниципалитетов».

3. Законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджана (второе чтение).

4. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана «О полном страховании вкладов» (второе чтение).

5. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана «О страховании вкладов» (второе чтение).

6. Законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджана (второе чтение).

7. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана «Об образовании» (второе чтение).

8. Законопроект о внесении изменений в законы Азербайджана «О физической культуре и спорте», «О профессиональном образовании» и «Об общем образовании» (второе чтение).

9. Законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс Азербайджана (второе чтение).

10. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджана (второе чтение).

11. Законопроект о внесении изменений в утвержденный законом Азербайджана № 74-İQ от 17 мая 1996 года «Внутренний устав Милли Меджлиса Азербайджана» (второе чтение).

12. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана «О комитетах Милли Меджлиса Азербайджана» (второе чтение).

13. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана «О бухгалтерском учете» (первое чтение).