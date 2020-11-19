Сегодня освобождается от оккупации Агдамский район

При участии российских миротворческих сил сегодня Агдамский район передается вооруженным силам Азербайджана. С сегодняшнего дня Агдамский район будет под контролем Азербайджана.

Напомним, что вооруженные силы Армении 23 июля 1993 года оккупировали большую часть территории Агдамского района.

В результате военной агрессии, продолжавшейся до 12 мая 1994 года, армянам удалось оккупировать 846,7 квадратных километров территории Агдамского района, то есть 77,4 процентов от общей площади. В кровопролитных боях за Агдам в течение более 5 лет 5897 человек стали шехидами, 3531 человек стал инвалидом, 1871 ребенок потерял родителей. Более 126 тысяч жителей Агдама были вынуждены покинуть свои дома. Согласно трехстороннему заявлению, подписанному Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном 10 ноября 2020 года, Агдамский район должен был быть передан Азербайджану до 20 ноября.

В Агдаме много архитектурных и культурных памятников с древней историей. В Агдамском районе расположены: мавзолей эпохи XIX века, мавзолей Ханоглу, мавзолей Панах-хана, особняк Панах-хана, два сундукообразных памятника, крепость эпохи XV века Сардаба и Хатем Малик, мечеть Джума и мечеть Шахбулаг.