Сегодня начнется второй процесс импичмента в отношении Трампа

Сенат Конгресса США начнет во вторник второй процесс импичмента в отношении уже бывшего президента республиканца Дональда Трампа. Несмотря на то что шансы вынести обвинительное заключение невелики, представители Демократической партии, скорее, преследуют цель нанести репутационный ущерб Трампу, чтобы максимально затруднить для него перспективы возможного участия в следующей гонке за Белый дом, равно как и вообще занимать государственные должности.

Запуск процедуры отстранения от власти связан с высказываниями республиканца на митинге 6 января перед своими сторонниками, после чего значительная часть собравшихся ринулась к Конгрессу, пытаясь воспрепятствовать утверждению на совместном заседании обеих палат законодательного органа итогов президентских выборов 3 ноября 2020 года, на которых победу одержал демократ Джо Байден. Толпа тогда прорвала оцепление сил правопорядка и ворвалась в здание, парализовав работу законодателей. В результате беспорядков погибли пять человек.

В обвинительной резолюции лишь одна статья — «подстрекательство к мятежу». Юристы республиканца настаивают, что его высказывания на митинге не были причиной столкновений, поскольку некоторые протестующие заранее решили пойти на штурм Капитолия. Впрочем, сам процесс носит беспрецедентный характер: впервые в американской истории импичменту подвергается один и тот же человек, тем более к настоящему времени сложивший свои полномочия. Эксперты полагают, что поражение на выборах, а также потеря большинства в Сенате может привести к расколу в Республиканской партии. (ТАСС)