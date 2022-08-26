Мехрибан Алиева (Пашаева) родилась 26 августа 1964 года в Баку, Шувелане, в семье деятелей науки, в которой традиционные ценности азербайджанской интеллигенции являлись фундаментальными. Ее отец Ариф Пашаев — известный ученый в области физики и ректор Национальной академии авиации с 1996 года. Мать Мехрибан Алиевой — Аида Имангулиева — ученый-востоковед, успешно занимавшийся исследованием арабской эмигрантской литературы.

Одно из важных мест в деятельности Мехрибан Алиевой занимает Фонд Гейдара Алиева, официальное открытие которого состоялось 10 мая 2004 года. Фонд взял на себя выполнение таких важных задач, как изучение богатого наследия общенационального лидера, а также пропаганда идей Гейдара Алиева, играющих фундаментальную роль в формировании нашей государственности, прививании их подрастающему поколению.