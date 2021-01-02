Сегодня день рождения Национального героя Полада Гашимова

Сегодня день рождения Национального героя Азербайджана Полада Гашимова.

Отважному генерал-майору исполнилось бы 46 лет, передает Репорт.

Полад Гашимов родился 2 января 1975 года в селе Вандам Габалинского района. Учился в сумгайытской школе № 28, а затем в школе № 34, окончил Высшую военную школу имени Гейдара Алиева.

Генерал-майор Полад Гашимов героически погиб 14 июля 2020 года при отражении нападения ВС Армении в ходе ожесточенных боев в Товузском направлении фронта. Заместитель министра обороны Азербайджана генерал-лейтенант Керим Велиев с глубокой скорбью сообщил общественности печальную весть о смерти Полада Гашимова. Тело генерал-майора Полада Гашимова было доставлено сначала в поселок Вандам Габалинского района, где он родился, а затем в город Сумгайыт, в котором он жил. Герой был похоронен 15 июля на II Аллее почетного захоронения рядом с полковником Ильгаром Мирзоевым.