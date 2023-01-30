Прошло 139 лет со дня рождения одного из основателей Азербайджанской Демократической Республики – Мамеда Эмина Расулзаде.

М.Э.Расулзаде родился 31 января 1884 года в бакинском селе Новханы.

В 1911 году он вступил в партию «Мусават» и через четыре года стал председателем центрального комитета этой партии.

В 1918 году Расулзаде вместе с Фатали ханом Хойским объявил о создании первой на Востоке республики — АДР. 28 апреля 1920 года он был арестован большевиками. Через некоторое время по распоряжению Сталина Расулзаде был освобожден и увезен в Москву. Несмотря на настойчивость Сталина, он отказался сотрудничать с советским правительством и покинул страну.

Мамед Эмин Расулзаде скончался в Анкаре 6 марта 1955 года.