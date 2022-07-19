В Брюсселе начались межправительственные переговоры относительно членства в ЕС с Албанией и Северной Македонией.

Об этом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен написала в Твиттере по итогам совместного заявления премьер-министров Албании Эди Рамы, премьер-министра Северной Македонии Димитара Ковачевского и премьер-министра председательствующей в ЕС Чехии Петра Фиалы, передает Укринформ.

«Сегодня Албания и Северная Македония открыли переговоры относительно членства с ЕС. Это исторический момент вашего успеха. Результат вашего тяжелого труда. Европейская комиссия поддерживала вас на протяжении всего пути. Мы будем продолжать это делать. Сейчас мы начнем анализировать acquis (законодательство) Евросоюза и будем продвигаться вперед очень быстро. Народы Албании и Северной Македонии заслуживают этого», — заявила фон дер Ляйен.

Она также отметила немаловажную роль, которую в ускорении процесса переговоров между ЕС и двумя балканскими странами сыграла Чехия.

Как сообщалось, главы государств и правительств ЕС во время саммита в Брюсселе приняли решение ускорить процесс межправительственных переговоров о членстве со странами-кандидатами Албанией и Северной Македонией, который откладывался длительное время из-за противоречий между последней и Болгарией. Начало переговоров стало возможным в результате достижения политического компромисса на уровне парламента Северной Македонии. (ukrinform.ru)