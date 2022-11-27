Сборная Испании сыграла вничью с Германией в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 в Катаре.

Встреча прошла на стадионе «Эль-Байт» и завершилась со счетом 1:1. На 62-й минуте испанский нападающий Альваро Мората открыл счет с передачи Жорди Альбы. На 83-й минуте форвард сборной Германии Никлас Фюллькруг восстановил равновесие в счете. В роли ассистента выступил Джамал Мусиала.

После двух туров Испания с четырьмя очками возглавляет турнирную таблицу группы Е. На втором месте идет Япония (три очка), на третьем — Коста-Рика (три), на четвертом — Германия (одно).

В заключительном туре немцы сыграют с Коста-Рикой, а испанцы померятся силами с Японией. Обе встречи пройдут 1 декабря.