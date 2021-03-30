Сборная Азербайджана проиграла Сербии в отборе ЧМ-2022

В Баку состоялся матч группы A отборочного этапа ЧМ-2022 по футболу между сборными Азербайджана и Сербии.

Как передает Apasport.az, матч завершился со счетом 2:1 в пользу гостей.

Наша сборная, начавшая отборочный этап с поражения от Португалии со счетом 0:1, проиграла второй раз на стартовой стадии. Подопечные Джании де Бьязи, проигравшие Катару в товарищеской встрече три дня назад, потерпела 3-е поражение подряд. В итоге сборная утвердилась на последнем месте в своей группе.

Азербайджан – Сербия — 1:2 (0:1)

А.Митрович, 16 (0:1), 81 (1:2), Махмудов, 59-пен. (1:1)

Баку, Олимпийский стадион. Главный судья – Рой Райншрайбер (Израиль).

В другом матче группы сборная Люксембурга примет команду Португалии. Матч стартует в 22:45