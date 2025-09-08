Главная цель — улучшить психологическое состояние азербайджанских футболистов.

Об этом заявил на пресс-конференции тренер сборной Азербайджана по футболу Рашад Эйюбов.

«Мы провели сборы по плану. Наша главная задача в ближайшей перспективе — поднять боевой дух. Завтра посмотрим, насколько хорошо это будет достигнуто. Наша главная цель — улучшить психологическое состояние команды. С точки зрения качества, футбол — командная игра. Мы не думаем, что один игрок выйдет и совершит что-то выдающееся. Я верю, у нас есть силы и мы увидим хорошую игру», — сказал Р. Эйюбов.

Напомним, что матч Азербайджан — Украина состоится 9 сентября в 20:00 по бакинскому времени на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.