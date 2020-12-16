Сбои в работе WhatsApp, YouTube и Telegram наблюдаются во всем мире

Пользователи WhatsApp, Telegram и YouTube по всему миру сообщают о сбоях в работе. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Проблемы с WhatsApp отмечаются в странах Европы и Латинской Америки. Неполадки наблюдаются чаще всего в Испании, Франции, Италии, Германии, Нидерландах, Литве и Великобритании. В России на сбои чаще всего жалуются жители Москвы. 96% пользователей мессенджера не могут подключиться к серверу, а 3% сообщают о сбоях на веб-сайте.

О неполадках в работе Telegram чаще других сообщают пользователи из Белоруссии, Украины, Молдавии и России. 87% не могут подключиться, а у 12% не отправляются сообщения.

Проблемы с YouTube отмечают жители США, России и Японии. У 64% не проигрываются видеоролики, 32% заявляют о проблемах с загрузкой сайта, а 3% не могут войти в свой профиль.(Газета.Ru)