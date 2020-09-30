СБ ООН призвал немедленно прекратить огонь в Карабахе

Совет Безопасности (СБ) ООН призывает к незамедлительному прекращению огня в Нагорном Карабахе, заявил председатель Совета Абду Абарри по итогам закрытых консультаций. Об этом сообщает ТАСС.

Члены Совета призывают Армению и Азербайджан прекратить боевые действия и без промедления вернуться к мирным переговорам, отметил Абарри.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает контрнаступательную операцию в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».