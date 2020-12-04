Саудовская Аравия вернула себе роль председателя ОПЕК+

Саудовская Аравия продолжит исполнять роль председателя конференции ОПЕК+ после того, как сложила с себя эту обязанность на время переговоров 3 декабря, говорится в заключительном коммюнике заседания стран ОПЕК+, передает  ТАСС.

«Страны ОПЕК и страны, не входящие в ОПЕК, призвали министра энергетики Саудовской Аравии, принца Абдель Азиза бен Сальмана и впредь выполнять функции председателя совещания министров стран ОПЕК и других стран. Его настойчивость, усердие и исключительные усилия были высоко оценены всеми странами — участницами и сыграли важную роль в борьбе с последствиями пандемии COVID-19», — говорится в документе.

В нем сообщается, что принц принял это предложение и «пообещал энергично добиваться устойчивой стабильности на рынке нефти».

| 2020-12-04T02:50:08+04:00 4 декабря 2020, 07:48|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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