Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман объявил о начале строительства в Эр-Рияде нового международного аэропорта имени короля Салмана.

Как передает #, об этом сообщил новостной портал «Ахбар ас-Саудия».

Сообщается, что новый «аэропорт, строительство которого анонсировал саудовский наследный принц, станет одним из крупнейших воздушных гаваней в мире и будет занимать площадь около 57 квадратных километров». На его территории будут находиться шесть взлетно-посадочных полос, а также жилые и развлекательные объекты, выполненные в соответствии с лучшими инновационными стандартами, дизайн которых будет отражать саудовскую культуру.

Ожидается, что к 2030 году аэропорт будет принимать до 120 млн пассажиров, а к 2050 году — до 185 млн пассажиров и до 3,5 млн тонн грузов. Как прогнозируют в королевстве, новый аэропорт поможет реализации планов королевства по включению Эр-Рияда в десятку крупнейших городов мира с населением, которое может достичь от 15 до 20 млн человек к 2030 году.