Саудовская Аравия и Катар бьют рекорд по приросту больных с коронавирусом

Саудовская Аравия и соседний Катар бьют рекорды по приросту больных коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные местных минздравов.

Так, в Саудовской Аравии вторую неделю число новых выявленных случаев заражения не опускается ниже 1,7 тысячи, общее количество случаев заболевания превысило 35 тысяч. Всего в стране от коронавируса умерли 229 человек, выздоровели – 9 120.

В Катаре за прошедшие сутки выявили 1,3 тысячи заболеваний, всего в государстве выявили больше 20,2 тысяч зараженных. При этом наряжу с ростом заболевших показатель смертности в стране от коронавируса остается одним из самых низких в мире – 12 летальных исходов.