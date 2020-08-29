Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж отстранил от должности главу министерства внутренних дел Фатхи Башагу на фоне протестов в стране, сообщается на странице правительства в Facebook.

Согласно указу, Фахти Башагу отстраняется от должности, против него начато административное расследование. Отмечается, что причиной решения стали заявления министра по поводу протестов.

Протесты на западе Ливии начались в 23 августа. Демонстранты требуют отставки ПНС и улучшения качества жизни. (Газета.Ру)