Саррадж призвал МУС начать расследование действий армии Хафтара

Глава правящего из Триполи Правительства национального согласия Ливии (ПНС) Файез Саррадж призвал Международный уголовный суд (МУС) срочно направить в Ливию команду специалистов для расследования действий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара, говорится в послании Сарраджа в адрес суда.
Текст письма обнародовал на пресс-конференции, которую транслировал ливийский телеканал «Либия аль-ахрар», официальный представитель МИД ПНС Мухаммед аль-Каблави.
«Призываю Международный уголовный суд срочно направить в Ливию группу для расследования преступлений, совершенных боевиками Хафтара, для этого будут предприняты все меры и предоставлена необходимая помощь», — отметил Саррадж в своем послании.