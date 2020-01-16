Саркози решил напомнить о себе выступив с новым предложением

Экс-президент Франции Николя Саркози предложил подумать о создании нового переговорного формата с участием России, Турции и Евросоюза.

«Я, кстати, был против вступления Турции в Евросоюз. И не потому, что Турция не европейская страна. Турция расположена в Малой Азии, это огромная страна и цивилизация, с ней нужно разговаривать. Может быть, как раз, в рамках такой трехчастной конструкции — Евросоюз, Россия и Турция, можно будет открыть сотрудничество для новых членов — Украины, Грузии, тех стран, вступлению которых в НАТО и в Евросоюз я когда-то противостоял», — сказал он, выступая на Гайдаровском форуме.

«Я всегда думал, что в новом, XXI веке, нам нужно переключиться на новые идеи, а не держаться за идеи прошлого», — отметил Саркози.

| 2020-01-16T15:11:32+00:00 16 января 2020, 18:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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