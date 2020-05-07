Şanlı qələbəmiz: EMIN исполнил «День победы» на азербайджанском языке

Народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN) первым из отечественных артистов присоединился к международной музыкальной акции «Великие песни великой победы» (Great Victory Songs), стартовавшей в честь 75-летия победы во Второй Мировой войне.

Он также стал единственным на данный момент азербайджанским певцом, который исполнил в проекте песню на родном языке.

«Дорогие друзья, я исполнил отрывок песни «День победы» на своем родном азербайджанском языке», — заявил артист и призвал всех к участию в акции.

Как сообщает #, отрывок песни в исполнении EMINa представлен также на его странице в соцсети Instagram.

Композиция Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова «День Победы» широко известна во всем мире и использовалась в качестве строевого и парадного марша. В разные годы ее исполняли корифеи российской эстрады — Лев Лещенко, Иосиф Кобзон, Эдита Пьеха, а также легендарный Муслим Магомаев.

За считанные минуты песня в исполнении Эмина Агаларова собрала свыше 30 000 оценок «нравится», а поклонники засыпали артиста восторженными комментариями.

Присоединиться к акции могут профессиональные музыканты, а также любители из разных стран и континентов. Исполнить одну из песен, ассоциирующуюся с Победой в Великой Отечественной войне, а также различные национальные песни, связанные с победой во Второй Мировой войне, можно на своем национальном языке или на русском.

Каждый желающий может присоединиться к акции на сайтах http://polk.press/ или диктантпобеды.рф.

«Пандемия коронавируса, охватившая весь мир, повлияла на возможность проведения мероприятий, приуроченных к 75-летию Великой Победы над фашизмом. Они обязательно состоятся, но чуть позже. Но ничто не может воспрепятствовать нам сегодня объединиться и поздравить дорогих ветеранов, вспомнить всех тех, кто пал во Второй Мировой войне, отдав свои жизни ради нас с вами. Большинство из нас знает о той войне по рассказам ветеранов, книгам воспоминаний, художественным фильмам. Но ничто не передает атмосферу тех дней лучше, чем песни. «День Победы», «Катюша», «Темная ночь», «Журавли», переведенные и исполненные на многих языках мира», — подчеркивают организаторы акции.

Сегодня в Интернете представлен еще один новый международный проект «Через века, через года, — помните!..», который является частью межгосударственного проекта «Международный форум Победителей «Великая Победа, добытая единством», и первым его участником снова стал наш соотечественник — руководитель экспертного совета Baku Network Эльхан Алескеров из Азербайджана.

«В сюжетах проекта наши друзья и партнеры – эксперты, общественные деятели, активисты поисковых движений, лидеры патриотических организаций России и государств Содружества – делятся семейными историями. Рассказывают о реальных событиях военных лет, участниками которых были члены их семей, представители старшего поколения, о том, как память об этих событиях передается потомкам», — рассказывает директор Политологического центра «Север-Юг» Анжелика Трапезникова.

И еще одна акция, пользующаяся большой популярностью у азербайджанских деятелей культуры -ВспомниПобеду, организованная Российским информационно-культурным центром в Баку в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В рамках акции народные артисты Мабуд Магеррамов, Александра Никушина, заслуженные артисты Мелек Абасзаде, Рита Амирбекова, Наталья Балиева, Магсуд Мамедов, актеры Ярослав Трифонов, Егяна Гусейнли, Медина Муллаева, Мария Дубовицкая, Юрий Омельченко, Фарид Бахрамов, Фарида Нестеренко, певица Улькер Алиева и танцор Фарид Казаков читают стихотворения, посвященные подвигу героев – освободителей. Присоединиться к акции могут все желающие.