Санкции против «Северного потока — 2» затронут более 120 компаний Европы

Оператору строительства газопровода «Северный поток 2» компании Nord Stream 2 AG известно о новых санкциях США против этого трубопровода, однако оператор не может комментировать их потенциальные последствия, сообщили журналистам в Nord Stream 2 AG.

«Нам известно о новых рекомендациях к закону PEESA, опубликованных Государственным департаментом США 20 октября 2020 года. Мы не можем комментировать их потенциальные последствия для компаний, поддерживающих проект», — сказали в Nord Stream 2 AG.