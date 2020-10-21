Санкции против «Северного потока — 2» затронут более 120 компаний Европы

Оператору строительства газопровода «Северный поток 2» компании Nord Stream 2 AG известно о новых санкциях США против этого трубопровода, однако оператор не может комментировать их потенциальные последствия, сообщили журналистам в Nord Stream 2 AG.
«Нам известно о новых рекомендациях к закону PEESA, опубликованных Государственным департаментом США 20 октября 2020 года. Мы не можем комментировать их потенциальные последствия для компаний, поддерживающих проект», — сказали в Nord Stream 2 AG.
«Любые угрозы применения санкций, нацеленных против проекта «Северный поток 2″, оказывают влияние на целый ряд западных подрядчиков и инвесторов. Если они будут введены, санкции напрямую затронут свыше 120 компаний из более чем 12 стран Европы», — отмечается в сообщении.(РИА Новости)