В столице Молдовы Кишиневе проходит проевропейский митинг в поддержку вступления страны в Евросоюз. Он был организован в преддверии прибытия в Молдову десятков европейских лидеров на саммит Европейского политического сообщества 1 июня.

Как сообщает Радио Свобода Молдова, инициатором мероприятия выступила президент страны Майя Санду. На митинге также выступила председатель Европарламента Роберта Метсола.

В своем выступлении президент Санду заявила, что молдаване хотят в Евросоюз, и назвала крайним сроком вступления – 2030 год.

«Мы пришли сказать прямо: молдаване — европейцы, место Молдовы — в ЕС», — сказала Санду.

Также несколько раз Санду упоминала войну в Украине, подтверждая свою поддержку украинцев, даже если Молдова, по ее словам, не может внести большой вклад в оборону соседней страны.

Председатель Европарламента Роберта Метсола выразила поддержку Молдове, заявив, что в ЕС ждут Молдову «с открытыми сердцами и объятиями». Однако Метсола не назвала никаких сроков интеграции Молдовы в ЕС.