Санду рассчитывает на поддержку ФРГ

Избранный президент Молдовы Майя Санду рассчитывает на поддержку Германии в процессе интеграции республики в ЕС. Об этом она сообщила в пятницу на встрече с послом этой страны Ангелой Ганнингер.

«Поддержка Германии в процессе модернизации нашей страны очень важна, особенно на нашем европейском пути и в стремлении повысить уровень жизни молдаван», — цитирует Санду пресс-служба Партии действия и солидарности, которую она возглавляет.

Политик отметила важность укрепления двусторонних отношений, особенно в сфере строительства гражданского общества, работы средств массовой информации и инфраструктурных проектах. Санду также поблагодарила дипломата за переданное поздравление с победой на выборах, которое ей направила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Срок президентских полномочий президента Молдовы Игоря Додона истекает 23 декабря. К этому времени ожидается вступление в должность Санду, которую Центральная избирательная комиссия признала победителем второго тура голосования. Итоги выборов и мандат нового президента предстоит подтвердить Конституционному суду Молдовы.