Президент Молдовы Мая Санду направила поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю дня его рождения, сообщает официальный сайт главы государства.
«По случаю Вашего дня рождения примите мои искренние поздравления и наилучшие пожелания здоровья и процветания.
Отмечаю особый характер отношений дружбы и сотрудничества между Республикой Молдова и Азербайджанской Республикой, основанных на взаимном доверии и уважении. Я уверена, что совместными усилиями партнерство между нашими странами будет продолжать развиваться, особенно в энергетической, торговой, сельскохозяйственной и культурной областях.
Также хотела бы выразить свою благодарность и высокую признательность за помощь, оказанную Азербайджанской Республикой моей стране.
Я ценю продвижение политического диалога между нашими странами и буду удостоена чести приветствовать Вас с визитом в Республике Молдова.
Желаю Вам успехов в Вашей деятельности, прошу Вас, господин президент, принять заверения в моем высоком уважении», — говорится в тексте письма.