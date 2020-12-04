Санду предложила премьеру Молдовы уйти в отставку

Избранный президент Молдовы Майя Санду сообщила, что провела телефонный разговор с премьер-министром республики Ионом Кику и предложила ему подать в отставку вместе с правительством.

«У меня был телефонный разговор с премьер-министром [Ионом] Кику. Я сказала ему, что представленный правительством бюджет не в состоянии помочь гражданам, напротив, содержит схемы, из которых коррумпированные депутаты и дальше будут выводить деньги. Я сказала ему, что стране нужен другой парламент и другое правительство. Отставка правительства — это самый короткий путь к этой цели», — написала она в пятницу на своей странице в Facebook. (ТАСС)