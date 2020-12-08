Санду намерена возобновить с РФ переговоры по утилизации боеприпасов

Избранный президент Молдовы Майя Санду планирует возобновить с РФ переговоры по утилизации боеприпасов со складов в непризнанном Приднестровье. Об этом она сообщила в понедельник в интервью телеканалу ProTV, комментируя обмен заявлениями с официальными лицами РФ по миротворческой операции на Днестре после победы на президентских выборах.

«Я подтвердила, повторила позицию Республики Молдова (РМ), которая таковой была всегда. Позиция, которую повторила Российская Федерация (РФ) по этому вопросу, также не нова. Есть разница во взглядах РМ и РФ. И в этой ситуации надо попробовать продолжить диалог. Я верю, что есть шансы найти решение, так как в прошлом году, когда я возглавляла правительство, мы начали диалог по поводу утилизации боеприпасов», — отметила она.

«Нахождение этих боеприпасов на территории Молдовы очень опасно. Тогда министр Шойгу сказал, что они открыты для обсуждения вопроса по утилизации боеприпасов или их вывозу», — уточнила Санду. (ТАСС)