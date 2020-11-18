Санду намерена «разморозить» отношения с Украиной

Избранная президент Молдавии Майя Санду намерена «разморозить» отношения с Украиной после того, как займет свой пост. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу молдавской партии «Действие и солидарность», которую возглавляет политик.

Так, 18 ноября Санду провела встречу с украинским послом в Кишиневе Марком Шевченко, где призвала наладить стратегическое партнерство между странами.

«У нас много общих проблем, а также много возможностей, которых мы можем достичь вместе. Мы должны вывести Молдавию из изоляции и немедленно разморозить двусторонние отношения с Украиной», — цитирует пресс-служба слова Санду.

16 ноября ЦИК Молдавии по итогам обработки 100% протоколов во втором туре президентских выборов объявил победителем главу проевропейской партии «Действие и солидарность» Майю Санду. Она набрала 57,75% голосов. Действующий президент Игорь Додон получил 42,25%. Явка на выборах составила 52,78%.