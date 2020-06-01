Самый глубоководный осьминог попал на камеру

Морские биологи впервые засекли осьминога-Дамбо на рекордной глубине около 7 км. Предыдущие наблюдения говорили о том, что подобные осьминоги обитают почти на 2 км выше. Об этом пишет «Би-Би-Си» со ссылкой на статью в научном журнале Marine Biology.

Животное попало на камеру, которая была установлена на дне Зондского желоба – впадины, расположенной в восточной части Индийского океана. Максимальная глубина желоба – 7290 метров, он простирается более чем на 3 тыс. км от Малых Зондских островов до Явы, Суматры и Андаманских островов.

Осьминог относится к роду Grimpoteuthis, но более известен как «Дамбо». Это прозвище животным дали благодаря необычным для осьминогов плавникам. Они располагаются прямо над глазами животного и напоминают уши слона Дамбо из диснеевского мультфильма.

Ученые получили снимки Grimpoteuthis и других обитателей Зондского желоба благодаря специальным устройствам, которые ученые назвали lander (спускаемый аппарат). Они представляют собой рамы, на которых закреплены приборы для слежения за подводной фауной и условиями на большой глубине.

Благодаря этим приборам ученые засняли двух осьминогов: одного – на глубине 5760 м, а второго – на 6957 м. Ученые отмечают, что до этого самой большой глубиной, на которой удавалось запечатлеть головоногих моллюсков, была отметка в 5145 м. Это была черно-белая фотография, сделанная около 50 лет назад недалеко от побережья Барбадоса.

Специалисты считают, что их данные говорят о том, что осьминоги могут найти подходящую среду обитания практически в любой части морского дна. Однако «те виды, которые действительно живут на глубине», однозначно нуждаются в какой-то особой адаптации», считают ученые.

«Они должны каким-то образом менять строение клеток своего организма. Если вы представите, что клетка похожа на воздушный шар, то она просто лопнет под таким давлением. Таким образом, нужна какая-то «умная» биохимия, позволяющая ей сохранить форму», – объяснил автор исследования Алан Джеймисон.(ТАСС)