Samsung объявила о партнерстве с iFixit, при котором южнокорейская компания будет предоставлять пользователям запчасти и инструменты для ремонта устройств.

Новая программа Samsung похожа на ту, что ранее представила Apple. Так, Samsung и iFixit будут предоставлять запчасти для Galaxy S20, Galaxy S21 и Tab S7 Plus, но не для последних смартфонов серии S22. Samsung планирует запустить сервис к лету и со временем расширить список поддерживаемых устройств.

Пользователям, которые воспользуются программой самостоятельного ремонта, будут предоставлены пошаговые инструкции для замены дисплеев, задней панели и зарядных портов. Отмечается, что старые детали можно отправить в Samsung для дальнейшей переработки.

Apple и Samsung представили эти программы по самостоятельному ремонту в качестве ответа на закон о праве на ремонт, который введен уже во многих штатах Америки и в ЕС.