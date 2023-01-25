Очередной саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС) пройдет в Ташкенте в ноябре этого года.

Как передает # со ссылкой на Sputnik-Узбекистан, об этом сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и генсек ОЭС Хусрав Нозири обсудили вопросы двустороннего взаимодействия.

«Ведется всесторонняя подготовка к очередному саммиту Организации в ноябре этого года в городе Ташкенте. Особо подчеркнута важность тщательной подготовки повестки предстоящего мероприятия», — говорится в сообщении.

Нозири заверил, что секретариат организации готов к тесной совместной работе с Узбекистаном по наращиванию многопланового сотрудничества в рамках ОЭС, добавили в пресс-службе.

Узбекистан председательствовал в ОЭС в 2022 году. В Ташкенте во вторник состоялось очередное заседание совета министров иностранных дел стран-членов организации. По его итогам было принято Ташкентское коммюнике, которое предусматривает развитие сотрудничества в энергетике, транспорте, борьбе со стихийными бедствиями и укрепление продовольственной безопасности. Председательство в ОЭС в 2023 году перешло к Азербайджану.

Напомним, ОЭС — региональная межгосударственная экономическая организация, созданная в 1985 году. В нее входят Иран, Пакистан, Турция, Казахстан, Азербайджан, Афганистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.