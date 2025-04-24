В этом году в городе Ханкенди состоится XVII-й Саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Об этом заявил сегодня на конференции «Азербайджан и Организация экономического сотрудничества (ОЭС): Возможности и перспективы» заместитель начальника Управления экономического сотрудничества министерства иностранных дел Азербайджана Ровшан Мирзаев.

«Тема нынешнего года будет посвящена устойчивому развитию и экономическому сотрудничеству, адаптированному к изменениям климата», — добавил он.

Отметим, что XVI-й Саммит ОЭС состоялся в 2023 году в столице Республики Узбекистан Ташкенте.