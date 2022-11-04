Советник американского президента Джейк Салливан подтвердил, что США помогут Украине вооружением для деоккупации Херсонской области.

Как отметил Салливан на брифинге в ОПУ 4 ноября, нужды ВСУ на юге обсуждались во время встречи с Зеленским и другими высокопоставленными чиновниками.

«Мы должны обеспечивать Украину всем необходимым, чтобы продолжались эти операции (контрнаступательные). Мы обсуждали как раз, что именно нужно Украине, чтобы провести эти операции. Именно поэтому мы обсуждали все аспекты. Мы обсуждали то, как мы можем помочь с поддержкой, учитывая те задачи, которые были определены. Мы будем делать все возможное, чтобы помочь», — отметил Салливан.

Вечером 4 ноября стало известно о неанонсированном прибытии в украинскую столицу советника Байдена Джейка Салливана, который заявил о новом пакете помощи на 400 миллионов долларов — туда впервые вошли танки. (УНИАН)