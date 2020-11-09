Salam əsgər: новый проект Рашада Гашимова и певицы Mehin

Основатель и руководитель группы «Раст», заслуженный артист Азербайджана Рашад Гашимов представил новый проект – он приступил к творческому сотрудничеству с исполнительницей Мехин Гумбатовой, которая будет выступать под сценическим именем Mehin, сообщает #.

Участница телевизионного музыкального проекта «Xalq ulduzu» Мехин Гумбатова также известна как актриса и телеведущая (в данный момент она ведет программу «1az TV» на канале AZTV).

После участия в «Xalq ulduzu» она ушла со сцены и вернулась в музыку под руководством Рашада Гашимова, который и стал автором ее первой сольной песни под названием «Salam əsgər!» (автор слов – Шахрияр Дел Герани), посвященной военнослужащим, сражающимся с армянскими оккупантами за территориальную целостность Азербайджана.

«Это песня — посвящение, самому главному человеку на войне, солдату. Порой люди забывают, что реализация великих планов, великих полководцев, зависит чаще всего от простого, а иногда и неприметного солдата. Одним словом, низкий поклон всем нашим героям!» — отмечает Рашад Гашимов.

Для исполнительницы эта песня по особенному важна и дорога, так как она является дочерью шехида – ее отец погиб в боях за Родину в первой Нагорно-Карабахской войне.

«Я счастлива, что являюсь живым свидетелем современной истории Азербайджана, огромный груз в написании которой лег на плечи Верховного Главнокомандующего, армии и солдат. Вместе с Рашадом Гашимовым мы решили первый проект посвятить армии и солдатам – так родилась песня «Salam əsgər!». Склоняю голову перед нашей доблестной армией. Невероятные чувства, которые я испытываю, не передать словами. Сегодня горы Шуши не объяты туманом, а освещаются солнцем. И я как дочь шехида хочу сказать, что кровь всех шехидов была пролита не напрасно, их души сейчас очень рады. Все семьям, члены которых стали шехидами во время Первой и Второй Карабахских войн, я желаю терпения. Счастлива, что в момент победы, я делаю небольшой музыкальный подарок» — отмечает певица.

Режиссером видеоклипа «Salam əsgər!» выступил Фархад Али.

Образ певицы специально для клипа был создан Larc Collection

https://youtu.be/2Vg58UwAubA