Парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой сегодня прибыла с визитом в турецкий город Анталья для участия в 13-й пленарной сессии Азиатской Парламентской Ассамблеи.

Информацию об этом распространило посольство Азербайджана в Турции.

Отметим, что в состав делегации входят председатель Комитета Милли Меджлиса по культуре Ганира Пашаева, депутаты Ильхам Мамедов, Анар Мамедов, Айдын Гусейнов, глава Аппарата Милли Меджлиса Фарид Гаджиев и другие официальные лица.

Делегация примет участие в обсуждении вопросов, включенных в повестку 13-го пленарного заседания Азиатской Парламентской Ассамблеи, доведет до внимания позицию Азербайджана.

В рамках визита предусмотрен ряд встреч спикера Милли Меджлиса с руководителями других делегаций, которые примут участие в мероприятии.