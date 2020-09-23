Сахиба Гафарова: Азербайджан привержен мирному урегулированию конфликта

«Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт продолжает создавать серьезные препятствия для всякого развития региона. Азербайджан привержен мирному политическому урегулированию конфликта».

Как сообщили в отделе по прессе и связям с общественностью Милли Меджлиса, об этом на встрече с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым сказала председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.

Он отметила, что урегулирование конфликта должно осуществляться в рамках территориальной целостности Азербайджана на основании Устава ООН, соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и Хельсинкского заключительного акта:

«На фоне неэффективной деятельности Минской группы ОБСЕ Россия -сопредседатель этой группы активно участвует в процессе урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Российская сторона прилагает много усилий. Однако звучащие в последнее время и называемые «семи условиями» абсурдные заявления премьер-министра Армении Н.Пашиняна о том, что вариант компромисса для урегулирования конфликта может быть обсужден только при условии признания Азербайджаном права населения Нагорно-Карабахского региона на самоопределение, перечеркивают все усилия мирового сообщества по мирному урегулированию конфликта».(АПА)