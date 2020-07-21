Садитесь, Шушан, вам двойка

Странный все же этот народ — цыгане. Я имею в виду тех цыган, чей табор пристал к Кавказскому региону, и, следуя генам, пришлые стали требовать то, на что не имеют никакого права.

Ни для кого не секрет, что закавказские цыгане – хаи, оказавшись на Кавказе, занялись привычным делом. Обманом, воровством и предательством. И в том, и в другом, и в третьем ремесле они достигли небывалых успехов.

Благодаря обману хаи создали миф о «геноциде армян», а воровство и предательство помогли им создать свое государственное недоразумение на исконно азербайджанских землях.

Если подойти к жизненному восприятию и мировоззрению армян с философской точки зрения, то их кредо неизменно: лучше солжешь, больше поверят.

Но и в этом вопросе есть свои нюансы. Дело в том, что не каждый армянин может соврать убедительно, самозабвенно, испытывая при этом чуть ли не ментальный оргазм. То, что для подавляющего большинства армян соврать — все равно, что воду выпить, дело ясное. Но еще раз повторюсь: самозабвенно это делать может не каждый.

Возьмем, к примеру, пресс-секретаря минобороны Армении Шушан Степанян. Ну, не вкладывает она душу во всеармянскую ложь. Нет огонька, энтузиазма. А ведь ей доверили такую ответственную должность — говорить о «победах» армянских военнослужащих, которых и в помине нет.

Как говорил Фрунзик Мкртчян, «а адвокат совсем маленький девушка, ей в куклы играть…». Правда, Шушан – не адвокат, но совсем «маленький девушка», не поднаторевшая в лживых армянских баталиях. И потому все ее опровержения азербайджанской «дезинформации» звучат вяло и неубедительно. Так, Шушан, собравшись с духом, опровергла сообщения азербайджанских СМИ об уничтожении беспилотников армянских ВС. Напомним, что сегодня были уничтожены два армянских тактических БПЛА, которые осуществляли разведполеты над азербайджанскими позициями, расположенными на границе.

И знаете, как она опровергла «гнусную ложь»? Кратко, по-чеховски: «Все это – дезинформация и ложь. Предлагаем успокоиться. Если будет такой случай, то мы первыми об этом сообщим», — добавила Степанян.

И все??? А где рассказ о том, что армянский БПЛА (лучший в мире) ловко ушел от азербайджанского снаряда и помахал крылом, пообещав вернуться? Где весь смак, что азербайджанцы сбили свой же беспилотник, а потом выдали за армянский? Где все это?

Госпожа Степанян, вы глубоко разочаровали военно-политическое руководство Армении. Так врать нельзя. Вас, что, этому не учили? Садитесь, Шушан, вам двойка.

То ли дело бывший глава пресс-службы минобороны Армении Арцрун Ованнисян. Вот он был мастер своего дела. И дело не в том, что он нес ахинею, вопрос в другом: он верил в это.

Так что, я не удивлюсь, если завтра в минобороны Армении произойдут некоторые ротации. В дни, когда реальность должна быть подменена иллюзиями, необходимы отъявленные лжецы и фантазеры. И не исключено, что Шушан, которой лучше в куклы играть, уступит место Арцруну. Учись врать до забытья, Шушан, может тогда и тебе место найдется в рассаднике лжи под названием минобороны Армении…