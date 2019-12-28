Саботаж или пора прикрыть лавочку?

Сегодня блок РеАл опубликовал заявление, в котором выдвинуты условия, невыполнение которых приведет к тому, что реаловцы откажутся от участия на парламентских выборах:

«Мы пересмотрим свое участие на парламентских выборах, если не будут выполнены следующие условия:

Избиение этой ночью блоггера Мехмана Гусейнова должно быть расследовано и виновники этого преступления должны быть наказаны со стороны государства. Государство должно прекратить репрессии, которые они начали с рэпера Pasterа. Преграды, которые поставлены перед нашими кандидатами, а именно перед Ильгаром Мамедовым, Расулом Джафаровым и Зауром Гурбанлы должны быть сняты. Это также касается и самого процесса, который может возникнуть во время регистрации кандидатов от нашего блока. Мы будем внимательно следить за действиями правительства в контексте внеочередных парламентских выборов. Если правительство решит нанести решающий удар по избирательному процессу, мы откажемся от участия на выборах»,- говорится в заявлении.

Комментируя «Зеркало» опубликованное заявление, член правления партии РеАл Натиг Джафарли, сказал, что это единое мнение всех кандидатов, которые идут от блока на выборы.

«Мы пока предупреждаем, что если предвыборная ситуация, которая сегодня не очень хорошая будет продолжаться, а именно будут гонения, аресты, препятствия для регистрации наших кандидатов, мы рассмотрим вариант отказа от участия на выборах. Пока мы не приняли никаких решений по отказу от участия на выборах. Власти должны знать, что нельзя, когда до выборов осталось меньше полтора месяца, заниматься беспределом», — отметил Джафарли.

По его словам, подобные шаги убивают веру в то, что в выборном процессе в этом году могут быть какие-то позитивные изменения.

«Сегодня среди общества сформировалась надежда на то, что эти выборы пройдут лучше, чем все остальные. Но последние события в стране показывают, что, видимо, эти выборы не будут отличаться от предыдущих. Мы не хотим верить в то, что правительство таким образом посылает месседж, что пора прикрыть лавочку», — отметил кандидат в депутаты.

Он также добавил, что сейчас идет внутри властная борьба и разные группировки «наступают друг другу на пятки».

«В этом виноваты не мы. Государство обязано вывести на чистую воду тех, кто саботирует выборы в Азербайджане. Пока этого не будет, руководство страны напрямую несет ответственность за то, что сегодня творится. За два дня арестовали рэпера Pasterа и избили Мехмана Гусейнова, идет игнорирование решений Евросуда по трем нашим кандидатам. Не только европейского суда, но и комитета министров совета Европы, это еще более авторитетный орган СЕ. Азербайджанское правительство обязано выполнить это решение до 31 декабря, это тоже является элементом саботажа выборов в Азербайджане», — подчеркивает он.

Джафарли подчеркнул, что нельзя идти на выборы, используя старые методы.

«Это перечеркивает надежды общества на то, что в этом году могут быть проведены демократические и прозрачные выборы. Это играет на руку тем силам, которые изначально объявили бойкот выборам и заявили, что ничего в этой стране не меняется. Силы, которые саботируют выборы, усиливают позиции этой части оппозиции», — резюмировал он.