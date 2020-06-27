Саакашвили заявил об отсутствии государства в Украине

В Украине отсутствует государство, его вытеснили чиновники, заявил глава исполкома украинского Национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Об этом сообщает «Украина 24».

«В Украине есть чиновники, которые действуют именем несуществующего государства. Потому что государство — это то, которое для всех, которое обеспечивает справедливость для всех, которое защищает всех. Где такое на Украине существует? На Украине существует куча чиновников, у каждой группы этих чиновников есть свой начальник», — сказал он.

Он добавил, что качество жизни в стране жестко определяется принадлежностью к определенной группе.

«Человек рождается с чипом на ухе: я представитель той группы, этой группы. Ходит человек, ноги, руки, с двумя глазами, нормально разговаривает, а на ухе чип, мол, я представляю эту конкретную группу. Как будто люди рождаются с этим. А где государство? Государства просто нет», — констатировал Саакашвили.