Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили мало двигается, поэтому ему назначили тренера, заявила эндокринолог, член государственного консилиума врачей Елена Гиоргадзе.

Консилиум, созданный по поручению премьер-министра Ираклия Гарибашвили, посетил Саакашвили в понедельник, 13 декабря, для плановой проверки. По словам медиков, лабораторные показатели экс-президента удовлетворительные, и на данный момент никаких опасных для жизни осложнений не наблюдается. У него нет дефицита ни одного витамина, а с завтрашнего дня он перейдет на нормальное смешанное питание.

«Столько времени он здесь, до того был в 18-ом учреждении, слабость вызвана тем, что он и тут и там не двигался. У него самого нет желания много двигаться и тренироваться. Мы привели тренера, чтобы он вместе с ним занимался, так как у него нет желания. Это тоже связано с эмоциональными травмами, ментальным здоровьем. У человека должно быть желание заниматься спортом и становиться сильнее»,- заявил Гиоргадзе журналистам.

По ее словам, методист, который должен помочь Саакашвили с физической активностью, распишет план физических нагрузок.

Гематолога, член консилиума Нино Шарашенидзе заявила, что у экс-президента периодически наблюдается слабость, которая обостряется во второй половине дня. Врачи отмечают, что Саакашвили устает от визитов, от эмоций, которые получает у экрана телевизора.

«Раньше он двигался активнее. Сейчас он более ленив и меньше двигается. Сегодня вечером он не согласился с большей физической активностью. Но мы получили его подтверждение, что он будет активнее вместе с методистом и будет выполнять задания, которые разработает для него врач-специалист», — заявила гематолог. (Спутник-Грузия)