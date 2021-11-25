Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает необходимым создание инициативной группы, которая будет работать над кампанией по его освобождению из заключения, говорится в очередном обращении на странице экс-президента в Facebook.

Самым эффективный метод борьбы с властями Саакашвили назвал массовые мирные митинги.

При этом он отметил, что не претендует на правительственные должности.

«Напомню, я не вижу себя ни в какой конфигурации будущего правительства», — пишет Саакашвили.

Несмотря на то, что экс-президент уверен, что в суде у него нет шансов «добиться справедливости», он все же хочет присутствовать на заседаниях и «отстаивать свою правду».

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили признан виновным судом и он не сможет избежать тюремного наказания, заявил, в свою очередь, первый вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский журналистам.

«Факт, что он провинился. Факт, что нет законного пути, чтобы Саакашвили смог избежать исполнения соответствующего вердикта. Такова реальность, и они хотят противостоять этой реальности революционным путем, дестабилизацией», — заявил Вольский журналистам.