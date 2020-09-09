Саакашвили опубликовал план «Шаги к справедливости» для Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который обещает вернуться на родину и прийти к власти, опубликовал на своей странице в Facebook “шаги к справедливости» из девяти пунктов.
«Полиция будет полностью и реально деполитизированная. Под этим подразумевается патрульная полиция, криминальная полиция, а также полицейский спецназ. Она будет лишь в логистической связи с МВД, а ее руководитель будет независим от министра МВД. Руководителя полиции будет назначать не министр МВД и не премьер… Он будет избран парламентом и 1/3 голосов оппозиции среди кандидатов, которых назовет гражданский сектор», — пишет Саакашвили.
По его словам, пенитенциарная служба будет отделена от министерства юстиции. Ее руководителя изберут тем же образом, что и главу полиции. Прокуратура будет разделена на два ведомства: будет создана общая прокуратура и по гражданским делам. Председателя парламентского комитета по правам человека будет избирать оппозиция.