Саакашвили опубликовал план «Шаги к справедливости» для Грузии

«Полиция будет полностью и реально деполитизированная. Под этим подразумевается патрульная полиция, криминальная полиция, а также полицейский спецназ. Она будет лишь в логистической связи с МВД, а ее руководитель будет независим от министра МВД. Руководителя полиции будет назначать не министр МВД и не премьер… Он будет избран парламентом и 1/3 голосов оппозиции среди кандидатов, которых назовет гражданский сектор», — пишет Саакашвили.