Состоялся суд над бывшим Президентом Грузии Михаилом Саакашвили, находящимся под арестом, по делу 7 ноября.

Саакашвили обратился в суд из-за проблем со здоровьем из клиники, где он проходит лечение. Во время своего выступления Саакашвили продемонстрировал свое физическое состояние и сказал, что те, кто поставил его в такое положение, должны просить прощение перед грузинским народом, Украиной, депутатами Европарламента.

Экс-президент обвинил в своем аресте Президента России Владимира Путина и бывшего премьер-министра, основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили.

«Те, кто предал Грузию и Украину, должны быть наказаны самыми суровыми санкциями», — сказал Саакашвили.