Саакашвили обрушит рейтинг власти и потащит ее на дно — Блюминов

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ. В протест на данный шаг руководства Украины, Грузия отозвала своего посла.

О том, как будет развиваться ситуация в Украине дальше, сможет ли Саакашвили достичь успеха, рассказал в интервью # украинский политолог Алексей Блюминов.

— Как вы оцениваете данное назначение президента Украины? Насколько оно будет положительно воспринято в украинском обществе?

— Идея снова кооптировать Саакашвили в украинскую власть кажется мне неудачной, более того — катастрофической для самой нынешней власти. Саакашвили — это именно тот пятый элемент, которого недоставало для того, чтобы обрушить и так тающие рейтинги власти и потащит ее за собой на дно. Нужно понимать, что среди широких украинских масс никакого политического капитала и поддержки у Саакашвили нет. Его партия на последних выборах заняла последнее место с результатом чуть больше нуля.

Зато у него гигантский антирейтинг и крайне склочный и неуживчивый характер. Учитывая отсутствие у него каких-либо новых идей, это может обернуться лишь новой серией скандалов и обвинений. Не удивлюсь, если итогом хождения Саакашвили в кабинет Шмыгаля станет обвинение Зеленского и Ко в том, что они «барыги». Так уже было с Порошенко.

Я не думаю, что Саакашвили двигают из-за рубежа, хотя, безусловно, в случае назначения, он как паровоз потянет за собой многих из тех, кого в Украине принято отождествлять с рамкой внешнего управления и называть неймом «соросята». Но Западу, строго говоря, все равно, кто именно будет согласовывать с его посольствами важные решения. Гораздо более оправданной мне представляется та версия, что Саакашвили для Зеленского в этот раз «купил» олигарх Ринат Ахметов, и Саакашвили в правительстве будет лоббировать именно интересы Рината Леонидовича. В первую очередь, в энергетике.

— Сможет ли Саакашвили в украинских реалиях достичь успеха и провести нужные реформы?

— Нет, не сможет. Я согласен тут с теми, кто указывает на то обстоятельство, что глава исполнительного комитета реформ – это человек с кабинетом, табличкой на кабинете и служебной машиной. Влиять на ситуацию напрямую в стране он не может, у него нет никакого профильного министерства, нет аппарата, который бы все эти благопожелания воплощал. А имеющийся аппарат будет просто саботировать пиаровские ходы Саакашвили, как это было в прошлый период его хождения в украинскую власть. В итоге все закончится разве что очередной порцией сказок про Грузию, рассказанных на украинском ТВ в шоу Шустера, куда любят приглашать Саакашвили.

— Грузия уже отозвала своего посла после этого назначения. Как будут развиваться отношения между странами дальше?

— Как мы видим, отношения уже развиваются в не лучшем направлении. Одно дело, если Саакашвили просто сидит в Киеве и изображает из себя украинского политика. Хотя и в этом случае — сам факт выдачи гражданства и отказ в экстрадиции человека, официально осужденного судом на родине — это вопиющая пощечина Тбилиси со стороны Киева. Другое дело — если такой человек вводится в правительство. И не исключено, что будет принимать участие в каких-то межправительственных мероприятиях с теми же грузинами. Это скандал. Вообще, Украина не может себе позволить портить отношения с соседней страной из-за одного человека. Надеюсь, что в МИД и в Офисе президента это понимают.