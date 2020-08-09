С завтрашнего дня в Баку пустят дополнительные автобусы

В связи со смягчением особого карантинного режима и растущим спросом на общественный транспорт с 10 августа начнут действовать дополнительные экспресс-линии M1 A, M2 A и M8.

Как сообщили Report в Бакинском транспортном агентстве, на линии, которые будут действовать с 06:30 до 21:00, будут пущены 12-метровые современные и комфортабельные автобусы ООО BakuBus.

В соответствии со спросом будут привлечены и 18-метровые автобусы.

Отметим, что линии M9 и M10 начнут действовать в ближайшие дни. Линии M1 A и M2 A, которые уже несколько дней действуют в тестовом режиме, носят характер вспомогательных для линий M1 и M2.