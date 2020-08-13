С сегодняшнего дня вступило в силу соглашение между Азербайджаном и Турцией об отмене виз

Сегодня вступило в силу «Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о взаимном освобождении от визы», подписанное в Баку 25 февраля этого года.

Как сообщает АПА, согласно соглашению, граждане Азербайджана и Турции освобождаются от визового требования сроком на 90 дней для въезда, транзита, выезда из страны и временного пребывания на территории двух стран.

Лица, желающие пребывать на территории соответствующей страны более 90 дней, должны заранее подать заявление на получение временного вида на жительство. Паспорта граждан обеих стран должны иметь срок действия не менее 6 месяцев со дня въезда на территорию соответствующей страны.

Граждане обеих стран должны соблюдать правила и процедуры, вытекающие из национального законодательства. Граждане Турции, временно пребывающие в Азербайджане более 15 дней, должны зарегистрироваться по месту жительства. Освобождение от визы не дает права работать или заниматься какой-либо профессиональной деятельностью.

В соответствии с действующими правилами, граждане Турции, желающие заниматься оплачиваемой трудовой деятельностью на территории Азербайджана, должны получить разрешение на работу (за исключением случаев, когда разрешение на работу не требуется).

Вступление в силу соглашения с 13 августа не снимает ограничений, связанных с действиями на государственной границе в связи с особым карантинным режимом, действующим на территории страны.