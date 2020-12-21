С Пашиняном или без – реваншизм не пройдет

Выходные в очередной раз показали силу непримиримости части армянского общества с фигурой премьера Пашиняна, с его властью. Оппоненты уже в лицо ему бросают слово «предатель». Стычки в Ереване произошли в субботу, когда Никол решил пройти с шествием на военное кладбище. На 22 декабря местная оппозиция уже назначила всеобщую забастовку с требованием его отставки. В этот же день 14 авторитетных военных, находящихся в запасе или отставке, в ультимативной форме потребовали, чтобы Пашинян ушел с должности главы правительства. Открытое письмо было опубликовано многими армянскими СМИ, с поименным перечислением подписантов. Военные подробно объяснили, что действующая власть не способна управлять страной, так как не имеет нужных качеств. Более того, они уверены, что такая власть не в состоянии отвечать за будущее Армении. Поэтому Пашинян должен немедленно уйти в отставку. Генералы подчеркнули, что ради внутриполитической стабильности это нужно сделать в кратчайшее время.

В самые сжатые сроки необходимо сформировать новую власть из числа грамотных и опытных людей. Необходимо поставить четкие задачи всем госорганам, особенно армии, подчеркивается в обращении.

Вопросов несколько – способна ли улица дожать Пашиняна? Или этого не допустит Кремль, который заинтересован в исполнении Арменией пунктов Трехстороннего заявления о прекращении огня (ТСЗ), и в случае чего может применить даже силу своих военных, расположенных на крупной базе в Гюмри? А если это не так, и Москва будет не в состоянии противостоять отставке Никола? Ведь тогда есть опасность, что к власти придут откровенные реваншисты и возобновится война с Азербайджаном.

Эти вопросы комментируют # известные зарубежные эксперты.

Старший научный сотрудник Сектора Центральной Азии Центра постсоветских исследований Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН) Станислав Притчин:

— В целом очень непростая ситуация. Мы видим, что политическое напряжение регулярно нагнетается. Время от времени происходят вбросы на тему скорого ухода Пашиняна. Обстановка непредсказуемая, и судя по тому, как выстраивается линия поведения оппозиции, конечно, они не приемлют Пашиняна как руководителя, и ситуация для него весьма опасная и неустойчивая.

С одной стороны, мы видим, что в целом практически все слои общества, все политические круги выступают против, но при этом Пашинян держит удар. Он сидит и делает вид, что все в порядке, и он контролирует ситуацию в стране. И был какой-то момент, когда казалось, что он усидит, справится со всем, и дотянет до следующих парламентских выборов. Сейчас мы видим, что нагнетание продолжается, и такой уверенности уже нет.

С другой стороны, такая нестабильность стратегически невыгодна Армении. Они находятся в настолько уязвимом положении, что говорить о реванше при любой власти будет очень сложно. Во-первых, это будет означать, что нарушается ТСЗ, и главный и единственный гарант безопасности армянских жителей Карабаха окажется под ударом. Потому что российские миротворцы будут вынуждены либо уйти, либо каким-то образом отвечать на произошедшее. Во-вторых, стратегические возможности переиграть ситуацию у Армении практически отсутствуют. И положение на бывшем фронте совершенно другое, и ресурсов абсолютно нет. То есть, стратегических возможностей для реванша у Еревана нет. Я думаю, что любой из даже самых радикальных противников Пашиняна, стремящихся к власти, понимает, что другого пути, кроме как договариваться и искать возможности для сохранения статус-кво, нет.

Другой вопрос, каким образом продавать это населению? Понятно, что по большей части вопрос стоит о неприемлемости фигуры Пашиняна, который допустил развитие ситуации до нынешнего трагического состояния. Как и куда двигаться дальше – это большой вопрос в целом для Армении.

Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций (Москва) Михаил Нейжмаков:

— Опыт показывает: если после нескольких недель протестной кампании действующая правящая команда удерживает власть, а новых мобилизующих факторов для сторонников оппозиции не появляется, шансы, что отставка правительства произойдет именно на волне уличной кампании, сокращаются.

Например, в 2018 году оппозиции в Армении понадобилось около трех недель (если считать от начала марша «Мой шаг» из Гюмри), чтобы добиться отставки Сержа Саргсяна, а сейчас оппозиционная активность в этой стране длится дольше и пока без достижения результата. Некоторые события последних дней ряд комментаторов и вовсе трактует практически как успех Никола Пашиняна или, по крайней мере, не лучший информационный повод для оппозиции – скажем, события вокруг военного кладбища «Ераблур», когда на улицу вышли не только противники, но и сторонники премьера. Пока вероятность, что оппозиции удастся добиться смещения Пашиняна «кавалерийским наскоком», заметно снизилась.

Также стоит учитывать, что Никол Пашинян все же достаточно харизматичный политик-популист (подчеркну, что это определение не предполагает негативную оценку его деятельности, а просто характеризует его политический стиль). Как правило, после прихода к власти политиков такого типа многие наблюдатели ждут, что первые же серьезные трудности обрушат его общественную поддержку до минимума. Но в реальности такие политики чаще способны сформировать вокруг себя твердое и достаточно устойчивое ядро сторонников, которые будут оправдывать своего лидера даже в кризисной ситуации, в случае его неудач или непопулярных решений. Несмотря на традиционные в подобных случаях обвинения со стороны оппозиции, что сторонники Никола Пашиняна на уличных акциях были собраны, прежде всего, путем административной мобилизации, определенный круг сторонников у премьера Армении сохранился.

В очередной раз напомню, что нередко между неудачным для лидера военным конфликтом и его отстранением от власти может пройти довольно значительный промежуток времени. Например, операция НАТО «Союзная сила» в отношении Югославии имела место в марте-июне 1999 года, а «Бульдозерная революция» и отставка Слободана Милошевича после нее последовала только в октябре 2000 года. При всей разнице между этими ситуациями, у Никола Пашиняна также есть шанс остаться у власти на какое-то время.

В то же время, слишком много факторов, которые будут делать положение Пашиняна в ближайшей перспективе весьма шатким. Среди этих факторов – возрастание его зависимости от поддержки силовиков. Мировой опыт показывает, что, когда лидер, пришедший к власти на протестной волне, становится более зависим от поддержки силовых структур, его политическая уязвимость заметно возрастает.