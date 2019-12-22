С Ираном нельзя обращаться, как это делают США — Лавров

Обращаться с Тегераном, как это пытаются делать в Вашингтоне, нельзя. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«Нельзя с Ираном обращаться так, как пытаются это делать из Вашингтона, — подчеркнул министр. — Не просто грубейшим образом нарушая Устав ООН, отказываясь выполнять резолюцию, принятую СБ ООН и имеющую обязательный характер, но еще и достаточно грубо адресуя требования Исламской Республике Иран — стране с тысячелетней цивилизацией, традициями и с огромным чувством собственного достоинства».

Лавров при этом назвал «нонсенсом» требования, которые США выдвигают к Ирану. «Американцы, по сути дела, сказали, что они не будут выполнять эту резолюцию, а то, что Иран должен делать по этой резолюции, он обязан обязательно продолжать, — указал он. — А всем остальным, которые получили право свободно торговать с Ираном в обмен на то, что он сделал в плане ограничения своей ядерной программы, они тоже запрещают торговать с Ираном. А Иран должен продолжать выполнять все, под чем он подписался».(ТАСС)