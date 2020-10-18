С Ирана снято оружейное эмбарго

Оружейное эмбарго в отношении Тегерана перестает действовать с 18 октября, Иран может продавать и покупать вооружение.

Как передает РИА Новости, об этом сообщило Министерство иностранных дел страны.

С воскресенья сняты все ограничения в отношении передачи вооружений, связанной с этим деятельности и финансовых услуг. «Автоматически перестают действовать» и все запреты на въезд в страну, а также на транзит через территории государств — членов ООН, которые ранее ввели против ряда иранских граждан и военныхПри этом официальный представитель ведомства Саид Хатибзаде указал, что за счет собственного производства Иран на 90% обеспечивает оборонные нужды страны и не зависит от зарубежья.

Президент страны Хасан Роухани прежде отмечал, что снятие оружейного эмбарго — это результат ядерной сделки.