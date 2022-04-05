Главное – нагадить соседям

Триумф азербайджанской армии и народа в войне 2020 года, тысячи уничтоженных и сотни пропавших без вести оккупантов, к сожалению, не образумили армян. Проиграв в открытом сражении, а зачастую просто с воем и истерикой убегая с поля боя, они по-прежнему считают себя пупом планеты, по-прежнему ищут хоть малейшую возможность нагадить соседям — если не делом, то хоть словом.

Не прощается одним, но сходит с рук другим

Очередной такой шанс им представился на чемпионате Европы по борьбе. В весовой категории до 77 кг представитель Армении Малхас Амоян занял первое место в турнире по греко-римской борьбе. Ну, занял, и занял, что тут такого-то? В конце концов, кто-то же должен был это сделать, это ведь спорт. Однако это для нормальных людей с нормальной психикой и нормальным образом мышления. На армян же всё это ведь не распространяется. Кому, как не нам, азербайджанцам, знать об этом? Так вот, после завершения турнира этот Малхас выступил с громким заявлением: «Свои победы над турецким и азербайджанским соперниками на чемпионате Европы посвящаю героям четырехдневной войны 2016 года, убитым и раненым парням… Эта великая победа принадлежит армянскому и езидскому народам».

Конечно же, мы можем назвать это бредом сивой кобылы, словоблудием дебила, извращением и издевательством над истиной и историей (какие герои у армян в войне 2016 года?) и т.д. Но всё это будет только нашим личным мнением. А вот официальную реакцию на высказывание псевдо-героя армянского народа должны высказать официальные структуры, в данном случае – UWW. А именно – на пальцах объяснить армянам, что спорт и политика несовместимы, и весь свой «героизм» они уже продемонстрировали всему миру в течение 44 дней, убегая с полей сражения всеми доступными средствами. Но двойные стандарты мировых организаций различного ранга, к которым мы привыкли за 30 лет армянской оккупации и террора, и на этот раз оказались при деле. То, что не прощается одним, сходит с рук другим. И тому достаточно примеров. Приведём лишь некоторые.

А ведь мир иногда прозревает!

В отборочных матчах чемпионата Европы по футболу 2020 года сборная команда Турции исполнила воинское приветствие, тем самым выразив поддержку турецкой армии и операции «Источник мира» в Сирии. И мир сошёл с ума! Какие только обвинения не выдвигались против турецких спортсменов! А УЕФА даже открыло дело по этому поводу. Была поднята такая шумиха, что даже президент Турции Реджеб Таййип Эрдоган прокомментировал ситуацию, причём весьма чётко: «Если УЕФА хочет увидеть провокационное политическое поведение, пусть посмотрит на свои решения. Мы отвергаем несправедливую политическую позицию УЕФА. Это право наших спортсменов приветствовать солдат. Вы не применяете никаких санкций, когда спортсмен приветствует Макрона. Но все меняется, когда речь идет о Турции. УЕФА не должен допускать политизации спорта».

И раз речь зашла о Турции, вспомним Месута Озила, игрока сборной Германии турецкого происхождения. В 2019 году он написал твит, в котором осудил насилие властей Китая против уйгур-мусульман. И понеслось! Китай предпринял все шаги, чтобы оказать давление, в основном экономическое, на клуб, в котором в то время выступал футболист – лондонский «Арсенал». И всё завершилось тем, что Озила попросту попросили покинуть команду. Хотя он высказал своё личное мнение и никоим образом не ссылался на клуб, за который выступал. Но это мало кого интересовало. Двойные стандарты сделали своё дело.

И вот теперь, когда армянский «Геракл» несёт ахинею, мы точно знаем: мир будет просто слеп и глух. И не дай Бог, если то же самое сделает азербайджанский борец!

Но мы же не армяне

В конце же хотелось обратить внимание на спортивные результаты турнира, победой в котором бравируют армяне.

Итак, чемпионат Европы по борьбе для Азербайджана оказался историческим. Мужские сборные по вольной и греко-римской борьбе стали чемпионами Европы в командном зачете. Вторыми стали… Кто бы вы думали? Нет, не армяне. Вторыми были турки! А третье место досталось грузинам. Как видим, армян не пьедестале почёта не было. И гимн в Будапеште звучал не армянский, а азербайджанский. Но мы, народ скромный, не кичливый. Восприняли всё, как положенное, порадовались, поблагодарили борцов – и всё. Хотя армянам, наверное, этого не понять.

Что же касается «побед армян над азербайджанцами» на данном турнире… Опять-таки, информация для размышления.

Против фактов не попрёшь

В турнире «вольников» в весовой категории до 79 кг Арман Авагян в четвертьфинале был разгромлен нашим земляком Ашрафом Ашировым – 11:0 (!). У «классиков» в весовой категории до 55 кг Элданиз Азизли в полуфинале разобрался с Рудиком Мкртачяном — 7:3, а в весовой категории до 63 кг также в полуфинале Хряча Погосян капитулировал перед Талехом Мамедовым – 1:3. На последнем поединке хотелось бы остановиться несколько поподробнее. Уступая в ходе схватки сопернику, наш богатырь смог переломить ход поединка и завершить его победой. Соперник же, чувствуя своё бессилие и неминуемое поражение, был верен древним армянским традициям — то исподтишка ударит Талеха, то после остановки поединка подтолкнёт, провоцируя нашего борца. Но Мамедов продемонстрировал железную дисциплину и не поддался на подлость армянина, доведя встречу до логичного конца.

«Ара, армяне да…»

Как видно, наши борцы в личных схватках дали прикурить армянам. А о командном зачёте мы уже сказали ранее. Но никто не перевёл подобное положение дел в политическую плоскость. И тому есть объяснение. У нас, в отличие от армян, нет комплекса неполноценности. В каждой области мы чувствуем своё превосходство над ними. Хотите воевать с нами? Пожалуйста, побьём вас на поле сражения. Хотите бороться? Да не проблема! Уложим на ковёр в неприглядном виде. Именно комплекс неполноценности заставляет наших «замученных», «бедных», «многострадальных» соседей биться в агонии «доказательств» поиска своего «величия» и всегда выглядеть клоунами: то коньяк у них «лучший в мире», то «корабль Ноя пристал к Арарату», то «Ким Кардашьян эталон женской чести и достоинства»… Впрочем, ко всему этому мы привыкли. Говоря их же языком, «ара, армяне да…». Жаль только, что сумасбродства армян остаются незамеченными международными структурами. На этот раз «ослепла» и «оглохла» UWW…